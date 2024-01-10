У Тернополі стався вибух через газовий пальник, чоловік отримав опіки. Рятувальники нагадали, як перевірити його справність.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України."У Тернополі 65-річний житель намагався запалити пальник у гаражному приміщенні. Газова суміш спалахнула", – розповіли рятувальники, додавши, що чоловік отримав опіки.Правила безпекиУ ДСНС нагадали, що газові пальники призначені для використання на відкритому повітрі."Перед початком експлуатації варто перевірити цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу та можливих небезпечних наслідків", – зазначають вогнеборці.Щоб перевірити балончик, необхідно нанести мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігати. А саме: якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна; використовуйте лише сертифіковані газові пальники, придбані у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.Пожежі через газові пальники в УкраїніУкраїнці в умовах постійних відключень світла минулої зими почали використовувати газові пальники в будинках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж. Нагадаємо, раніше рятувальники дали українцям поради, як підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.