ЄС все ще може досягти своєї мети щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну.Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, пише РБК-Україна з посиланням на Politico."Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов’язань", - сказав він.На його думку, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до ЄС, і переконання, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво."Ми лише Європейська комісія", – попередив він, але підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.Бретон також додав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС "надзвичайно важливо мати такий же потенціал".Снаряди для УкраїниУ березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.При цьому наприкінці листопада сам Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.