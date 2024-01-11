Криптовалютный рынок работает круглосуточно без выходных. Ночью и в праздники ликвидность снижена, но при выходе новостей могут появиться сигналы к сделке. Трейдер не может находится у терминала постоянно, поэтому рутинные задачи выполняют криптовалютные торговые боты. Пользователь может запрограммировать действие любой сложности. Реализация стратегии стоит дорого, но простых ботов можно использовать бесплатно. Они встроены в интерфейс популярных CEX — Bybit, OKX и других.

DCA-бот

Одна из наиболее популярных стратегий для новичков — это инвестирование. Эксперты рекомендуют разделить депозит и покупать активы частями. Это позволяет усреднить долларовую стоимость монет и получить лучшую среднюю цену. Одни инвесторы покупают криптовалюту независимо от рыночной ситуации раз в неделю или месяц, а другие — только при снижении цены. При помощи DCA бота можно автоматизировать свою торговлю. Пользователь составляет план инвестиций и запускает робота. Деньги будут списываться с биржевого счета без участия инвестора. Подписку можно отменить в любой момент. Для активации алгоритма на бирже Bybit нужно:

Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. Открыть меню «Трейдинг-бот». Выбрать пункт DCA. Указать стейблкоин и криптовалюту, частоту инвестирования и максимальную сумму инвестирования (необязательно). Нажать кнопку «Создать бота».

Фьючерсный мартингейл

Бессрочные контракты более удобны для спекуляций. Комиссии по ним ниже, пользователи могут открыть позицию с меньшим капиталом. Для покупки достаточно 5-10% от стоимости лота. Начинающим сложно определить точку входа с небольшим стоп-лоссом, поэтому они используют технику усреднения. Чтобы быстрее выйти в плюс и закрыть ордер с прибылью применяют метод Мартингейла. Он работает таким образом:

Пользователь покупает монету на 1-5% от капитала. Если криптовалюта идет в неблагоприятную сторону клиент открывает еще один ордер. Его объем увеличивается относительно начального на коэффициент. Обычно используют 1.1 или 1.25, но можно выбрать и другие значения. Если криптовалюта продолжает двигаться в неблагоприятную сторону, пользователь открывает еще один ордер объемом Х*коэффициент. Х – это количество криптовалюты на шаге 2. Пользователь открывает ордера с увеличенным лотом до тех пор, пока цена не сделает откат на котором можно закрыть сделку в плюс. Крипторынок очень волатилен, поэтому нужно определить максимальное количество ступеней.

Выставление ордеров вручную занимает много времени. Пользователь должен быть постоянно у терминала. Поэтому используют бесплатного бота «Фьючерсный Мартингейл». Пользователь может оставить настройки по умолчанию или установить собственные. Для изменения доступны такие параметры:

Снижение цены. Если котировки упадут на эту величину, робот откроет ордер.

Коэффициент Мартингейла. По умолчанию – 1.1. Новичкам не стоит менять этот параметр, при больших значениях общий лот будет расти слишком быстро.

Максимальное количество ордеров за цикл.

Целевая прибыль в %. После достижения этого уровня все сделки будут закрыты.

Использование роботов позволит пользователям использовать преимущества входа в позицию частями и не проводить много времени у терминала. Благодаря этому инвестирование в криптовалюты можно совмещать с другой деятельностью.