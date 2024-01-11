Вірменія та Азербайджан створили основні умови для підписання мирного договору. Ереван бажає гарантій, втім, Баку не бачить в цьому необхідності.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує місцеве видання АЗЕРТАДЖ."Нам там не потрібні жодні гаранти, і якщо він буде підписаний у двосторонньому форматі, то має бути підписаний. Якщо хтось хоче допомогти, то ми не заперечуємо і проти цього. Однак ця допомога не повинна бути примусовою", – заявив Алієв. Ситуація з Нагірним КарабахомНагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.