11 січня у православні в Україні відзначають день пам’яті преподобного Феодосія Великого.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Важливі традиції цього дняФеодосій Великий народився Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідну хату, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де невпинно молився.У цю дату на Русі обов’язково ходили до лазні. Сьогодні дівчатам суворо не можна милуватися собою.Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов’язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.Головні прикмети цього дня: собака скиглить, а кішка бурчить, батьки вірили, що їхній господар скоро занедужає; у двір зайшла чужа кішка – у вас буде новина; якщо у вікно стукнула пташка – це звістка про смерть; в око потрапила смітинка – значить, скоро втратите зір; у лісі далеко чути луну – погода буде морозною; голосно бліють вівці, а також неспокійно поводяться – буде негода.Що категорично не можна робити у цей день Не можна стригти нігті та волосся, бо весь рік у боргах житимете. сьогодні не виходьте на світанку надвір. Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо назвете на себе лихо.Сьогодні святкує День ангела Володимир, Віталій, Михайло, Микола, а також Федір. До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.Раніше ми писали, що в Україні мають намір встановити незвичайне свято.