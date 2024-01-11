Морози в Україні сьогодні спадуть, але розслаблятися ще рано. Синоптики обіцяють синоптичні гойдалки найближчими днями.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."В Україні атмосферні фронти зумовлять невеликий сніг. Оскільки Україна перебуває у так званому теплому секторі, бо холодний фронт ще не дійде до нас, то й температура повітря буде досить високою. Вдень 11 січня очікується від -3…+3 градусів", – розповіла вона.Водночас, за спостереженнями синоптика, сильний північно-західний вітер з поривами "знижуватиме", за відчуттями, температуру повітря."На дорогах залишається ожеледиця, обережно!" – попередила синоптик.Погода у КиєвіУ Києві 11 січня підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 м/с."Проте не буде надто холодно, у столиці вдень 0…-2 градуси", – констатувала синоптик.Похолодання та потепління: коли будутьВже 12 січня прийде холодний атмосферний фронт "зісковзне по східній периферії антициклону", і тому за ним в Україну одразу проветься холодне північне повітря."З 12 січня очікується похолодання до помірних морозів", – попередила Діденко.Надалі, за її словами, будуть чергові синоптичні гойдалки, бо потепліє з 15 січня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.