В ніч на 11 січня у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.У селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Крім того, у Москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню. За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає. Масштабні пожежі у РосіїВпродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об’єктах, заводах тощо.Так, 30 грудня спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.