Замерзання ґрунту ймовірно покращить умови для пересування пересіченою місцевістю протягом наступних місяців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.Як пояснила розвідка, наразі в Україні утримується морозна погода. Вже наступного тижня очікується невелике потепління, втім, ґрунт залишатиметься промерзлим. Замерзлий ґрунт ймовірно покращить умови для пересування пересіченою місцевістю протягом січня та лютого до відлиги в березні. Відлига відповідно призведе до погіршення вищезгаданих умов. Зокрема в Україні спостерігається збільшення снігового покрову. Його глибина є обмежуючим фактором для маневровності."Погіршення умов ускладнюється скороченням світлового дня, що ускладнює умови роботи для обох сторін, які будуть змушені покладатися на холодну погоду і прилади нічного бачення", – пояснює розвідка. Негода в Україні Україну накрила хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. В деяких регіонах температура опускалась до -25 градусів. Зокрема негода супроводжувалась значним снігом та хуртовиною. Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.Чи вплинула негода на оборону Авдіївки Російські загарбники на початку жовтня минулого року активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.Як розповідав начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, нещодавно навколо міста випало до пів метра снігу, а на позиціях наших воїнів до -15 градусів морозу. Це, зі свого боку, ускладнило ведення бойових дій з боку ЗСУ та ворога. Водночас місто й надалі перебуває під постійними обстрілами терористів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.