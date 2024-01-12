У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників півкілометра території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.За його словами, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян півкілометра території."Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам’ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ", – наголосив Федоров.

deepstatemap.liveСитуація у Запорізькій області Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними військовими пунктами росіян.Раніше повідомлялося, що війська РФ зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, у тому числі так званих "зубів дракона".У вересні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії у Запорізькій області. За його словами, це була головна лінія оборони окупантів.Також була інформація, що українські воїни дійшли до другої лінії оборони росіян у районі населених пунктів Роботине та Вербове у Запорізькій області. Проте інформації про її прорив не було.У грудні міністр оборони України Рустем Умєров в одному з інтерв’ю зазначив, що військові ЗСУ знаходяться між другою і третьою лінією оборони росіян.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.