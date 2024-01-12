Погода в Україні сьогодні, 12 січні, буде без снігу. Але очікується мороз, місцями до -16 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні переважно без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря протягом доби у більшості областей буде від -8 до -13 градусів. Вночі у Чернігівській та Сумській області буде до -16 місцями.На півдні України, а також на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби -2 -7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з прояснення. Синоптики зазначають, що у Києві сьогодні не очікується опадів, але на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть близько -10 градусів. Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Так, в Одеській області через негоду школи працювали в онлайн режимі. Наразі ситуація стабілізувалася.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.