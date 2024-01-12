В Україні станом на 12 січня ціни на картоплю рекордно зросли. Такого не було за всю історію України.Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” у Львові Тетяна Попович. Чому ціна на картоплю ростеЦіни на оптовому ринку "Шувар" складають від 18 до 22 гривень за кілограм, що на 15% вище, ніж наприкінці 2023 року та в 4,5 рази більше, ніж в січні 2023 року."З огляду на те що поточна ціна картоплі є найвищою за всю історію Незалежної України, ми почали імпортувати картоплю з Польщі, Литви та інших країн Європейського Союзу", – зазначила Попович.Також варто відзначити, що через низькі оптові ціни в попередні сезони, українські картоплярі обмежили використання якісного посівного матеріалу, що призвело до зниження якості продукції."Відтак ми зараз маємо дефіцит якісної продовольчої картоплі та рекордну ціну", – розказала експерт.Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові повідомляє, що з огляду на поточну ситуацію, можна очікувати подальшого зростання цін на картоплю в Україні в найближчому майбутньому.Скільки зараз коштує картопляЗа даними Мінфін, зараз ціна за кілограм картоплі стартує від 21.90 гривень за кілограм! Нагадаємо, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.Читайте також, що в Україні подешевшав овоч, без якого не обходиться жоден борщ.