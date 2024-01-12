Одному із заступників голови КП “Київський метрополітен” повідомлено про підозру через 13,1 млн гривень збитків на поставках вагонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. Що сталось Згідно з даними слідства, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, що були надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами Росії щодо виробництва та поставки вагонів для метрополітену."Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен", – пише Офіс генерального прокурора. Підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без врахування штрафу. Це призвело до збитків в розмірі 13,1 млн гривень. Що загрожуєЗаступнику голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 367 КК України. На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва” через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.