Сполучені Штати Америки 11 січня ввели санкції проти однієї фізичної особи та трьох компаній за передачу балістичних ракет із КНДР.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.До списку санкцій потрапили:Акціонерне товариство "224 льотний підрозділ державних авіаліній". За даними США, два російські літаки, що належать даній авіакомпанії з бортовими номерами RA-78817 і RA-82030, брали участь у перевезенні балістичних ракет і пов’язаних з ними вантажів з КНДР наприкінці листопада 2023 року.Володимир Міхейчик – генеральний директор 224-го льотного підрозділу State Airlines.Комплекс передових озброєнь та досліджень у Володимирівці (VAWARC) – включає об’єкти, аеродроми та ракетні полігони, які були залучені у передачі Росії та випробуванні Росією балістичних ракет КНДР наприкінці 2023 року.Полігон Ашулук – російський випробувальний ракетний полігон.На додаток до двох раніше ідентифікованих літаків, Департамент також заблокував чотири інші літаки, що належать авіакомпанії VTA. Ці літаки, з бортовими номерами RF-86898, RF-78757, RF-82011 та RF-82041, за оцінками Департаменту, брали участь у перевезенні балістичних ракет КНДР та пов’язаних з ними вантажів у листопаді та грудні 2023 року.Санкції США проти РосіїРаніше ми писали, що США запровадили нові санкції проти активів Міноборони РФ.Також за словами координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, США хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї між Росією, Іраном та КНДР. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.