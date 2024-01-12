Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області чують вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, звуки вибухів чути у всіх районах міста."Маріуполь. Гучно. Усі райони міста. Деталі з’ясовуємо", – написав на своєму каналі Андрющенко.Ситуація у МаріуполіРосійські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. З того часу місто стало важливим перевалочним пунктом для російських військ, через який вони переправляють зброю, техніку та солдатів на передову.До речі, окупанти вперше перекинули техніку та військових через Маріуполь із цікавою особливістю.Також, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни у лікарнях Маріуполя почали вербувати людей на війну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.