Нове дослідження, проведене вченими з Німеччини та Великобританії показало значне збільшення використання української мови в соціальних мережах серед жителів України після початку повномасштабного вторгнення Росії.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посланням на дані дослідження, проведеного Мюнхенським університету імені Людвіга Максиміліана спільно з британським Університетом Бата та технічним університетом Мюнхена.За майже два роки повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, українці дедалі менше стали використовувати російську мову в соцмережах. З 2022 року жителі України активно стали переходити з російської на українську.Як наголошують автори дослідження, мова відіграє провідну роль в ідентичності пострадянської України. Вони зазначають, що багато українців вільно володіють як українською, так і російською мовами. При цьому лише кілька років тому українську мову спілкування називали від 50 до 60% мешканців країни.Після Майдану у 2013 році та анексії Криму у 2014 році дедалі більше українці почали відмовлятися від використання російської мови.Вчені вирішили вивчити цей розвиток у дослідженні й за допомогою штучного інтелекту та статистичного аналізу вони вивчили понад 4 млн повідомлень, зроблені українськими користувачами соцмережі Х.Автори дослідження стверджують, що користувачі почали переходити з російської на українську ще до повномасштабного вторгнення, однак після початку війни ця тенденція різко посилилася.Вчені вважають, що така зміна поведінки користувачів стала політичною реакцією на те, що відбувається. Користувачі прагнули дистанціюватися від Росії, тому масово стали переходити на українську мову.Раніше ми писали про те, які несправедливо забуті українські слова потрібно відродити.А ще розповідали про те, як рекомендовано спілкуватися українською мовою в закладах освіти.