Україна та Швейцарія 14 січня проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Швейцарії."Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, – завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу" , – йдеться у повідомленні.Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах."Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", – йдеться у повідомленні.Українська формула мируПід час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.Зокрема, вона передбачає: радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек); продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи); енергетичну безпеку; звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх"); виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; справедливість; екоцид; потреба негайного захисту природи; недопущення ескалації; фіксацію закінчення війни. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.