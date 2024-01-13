У Дніпрі було кілька вибухів. Повітряні Сили попереджали про загрозу ракети “Кинджал”Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві джерела.Повітряні Сили України закликали жителів Дніпра в укриттях до кінця повітряної тривоги."Дніпро в укриття", – написали Повітряні Сили на своєму каналі Telegram.Оновлено 07:29Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Telegram-каналі повідомив, що з п’ятої ранку в області було гучно."Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація – після завершення тривоги", – написав Лисак.Також голова закликав перебувати в безпечних місцях і не допомогати ворогу."Загроза ще триває. Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", – додав ЛисакПовітряна тривога 13 січняРосійські війська зробили спробу масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники Ту-95 випустили крилаті ракети територією країни з району Каспійського моря.Потім на території РФ злетів МІГ-31К - носій ракет "Кинджал". Тривогу оголошено на всій території України.Двічі за ранок мешканці Дніпра чули вибухи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .