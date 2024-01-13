Росіяни обурилися на співачку-зрадницю Ані Лорак через фото 10-річної давнини, на якій мовчунка зображена з українськими військовими.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.ДеталіТак, у 2014 році виконавиця їздила у шпиталь та начебто допомагала пораненим воїнам-співвітчизникам. Тоді жодного натяку на підтримку окупантів вона навіть не робила.І ось через десять років у мережі "виплили" архівні знімки і росіяни не могли їх залишити без уваги.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)Росіяни в істериціПід публікацією пропагандистського Telegram-каналу "Хуже и не скажешь", де запостили ці світлини, сотні ображених закликають скасувати концерти Лорак та вигнати її з РФ.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak) Инет помнит все. Лорак и как ты террористам помогала. Выслать из России и запретить въезд на 50 лет Как уже тошнит от этих анилорАков На все шоу ее тащат. И отмазывалась она публично. Что за фигня, проверить некому?До слова, Telegram- канал також пише про те, що хоч і путіністка не купує танки і снаряди, вона "купує медичне обладнання, ліки на дуже великі суми, зароблені в тому числі і на московських концертах, тобто на гроші російського глядача"."Саме час Ані Лорак висловити свою позицію, адже концерти в Росії не за горами. Афіші щосили зазивають на її виступи 16 лютого в Сочі і 19 квітня в Москві", – зазначаєтсья у публікації пропагандистів.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)Раніше стриптизер-путініст Тарзан “випадково” уподобав допис Міккі Рурка про допомогу Україні.Також ми писали, що учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту.