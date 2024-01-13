Ванна кімната – це така сама важлива кімната в домі, як і кухня чи спальня. Тому важливо подбати про комфортне розташування обладнання, меблів і засобів для догляду.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про інтер’єр і сад Homes & Gardens розповідає, як зробити ванну кімнату комфортною.Обирайте світлі кольориКолір впливає на настрій і психологічний стан, тому вибирайте палітру для ванної кімнати з думкою про розслаблення. Зокрема, зверніть увагу на так звані "земні тони": відтінки синього, фіолетового та зеленого.Дизайнери інтер’єру радять додати світлий шавлієвий відтінок. Він особливо гарно поєднується з природними текстурами, такими як дерево, для створення органічної атмосфери. Обирайте регульоване світлоОсвітлення ванної кімнати має ключове значення для створення настрою та може змінити атмосферуРегульоване освітлення, як-от диммери та м’які світлодіодні лампи, стануть основними елементами для створення кімнати, схожої на спа. Додайте кілька ароматичних свічок з ніжним запахом, й атмосфера релаксу вам забезпечена.

Приклади дизайнів інтер’єру ванної кімнати (фото: unsplash.com)Додайте природних елементівПриродні елементи в кімнаті привносять нотку навколишнього середовища, сприяючи загальному відчуттю спокою. Такими елементами може бути не лише камінь.Спробуйте проекспериментувати з вазонними рослинами чи бамбуком. Жива зелень додає заспокійливу естетичну привабливість. Зверніть увагу, що рослини у ванній кімнаті повинні бути вологолюбними.Раніше ми розповідали, з якої кімнати найкраще починати ремонт.Дивіться також, який вигляд має квартира в Києві за 10 мільйонів доларів без ремонту. Її виставили на продаж.А ще ми писали про те, як отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло.