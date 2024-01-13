Протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 338 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 80 одиниць військової техніки ворога. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.Протягом доби ворог: завдав 42 авіаційних удари; провів 59 бойових зіткнень; здійснив 879 артобстрілів. Авдіївський напрямок ЗСУ відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.Мар’їнський напрямокСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.Шахтарський напрямокВідбито 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.Запорізький напрямок Захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.Досягнення наших воїнів Українські військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема: 4 танки; 8 ББМ; 4 артсистеми; 2 засоби ППО; 56 БпЛА; 4 автомобілі; 2 одиниці спеціальної техніки; 1 ворожий склад з боєприпасами.Втрати Росії у війніЗгідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.