Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 000 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 370000 (+840) осіб ліквідовано; танків – 6075 (+10) од; бойових броньованих машин – 11302 (+33) од; артилерійських систем – 8747 (+19) од; РСЗВ – 957 од; засоби ППО - 648 (+2) од; літаків - 329 од; гелікоптерів – 324 од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13); крилаті ракети – 1814 (+8); кораблі /катери – 23 од; підводні човни – 1 од; автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од; спеціальна техніка – 1353 (+8);Ситуація на фронтіУкраїнські військові відбили 17 атак противника на Мар’їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.