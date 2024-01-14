До Києва з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Франції."Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", – пише пресслужба.

#Ukraine @steph_sejourne est arrivé à Kyiv pour son premier déplacement sur le terrain, afin d’y poursuivre l’action diplomatique française et de réitérer l’engagement de la France auprès de ses alliés et aux côtés des populations civiles. pic.twitter.com/HRBfxRpJUK— France Diplomatie (@francediplo) January 13, 2024Як відзначив міністр, допомога Франції Україні є довгостроковим зобов’язанням. "Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", – заявив очільник МЗС Франції.

Depuis près de 2 ans, l’Ukraine est en première ligne pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de l’Europe.L’aide de la France s’inscrit dans la durée.C’est ce que je suis venu dire à Kiev pour mon premier déplacement. pic.twitter.com/xyAlKyKPs3— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 13, 2024Чого очікувати від візиту Як писало Le Figaro, в Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було призначено замість неї. Варто також нагадати про те, що 8 січня у відставку з посади прем’єр-міністра подала Елізабет Борн, а вже на наступний день, 9 січня, лідер Франції Еммануель Макрон призначив на її посаду 34-річного міністра освіти Габріеля Атталу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.