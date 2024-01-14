У Китаї прокоментували вибори, які пройшли на Тайвані. Пекін згадав про “неминуче возз’єднання” з островом.Про це заявила речник китайського Управління з питань Тайваню Чень Біньхуа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.У Китаї вчергове заявили про сепаратизм та принцип "одного Китаю", дотримання якого нібито не змінилося."Принцип одного Китаю є надійним якорем миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності незалежності Тайваню та прагне досягти національного возз’єднання", – сказала китайська чиновниця.Вибори на ТайваніНагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.Більше про те, чи призведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.