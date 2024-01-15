15 січня церква за новим календарем вшановує пам’ять Павла Фівейського. За старим стилем – це день пам’яті святого Сильвестра та святого Серафима Саровського, у народі свято називали “Сильвестрів день” або “Куряче свято”.Що можна робити 15 січня, а що заборонено, кого привітати з днем ангела, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Історія святаПавло Фівейський вважається першим християнським ченцем та самітником. Він жив у стародавньому Єгипті. Павло рано осиротів і пережив чимало складнощів, у дитинстві його намагався вбити його ж родич, який мріяв про спадщину. У юнацтві йому довелося тікати від гонінь. Родич Павла хотів розкрити його віру.Потім він оселився у пустелі і прожив там пустельником 91 рік. Вважається, що святий харчувався їжею, яку йому приносив ворон. А потім про Павла дізнався святий Антоній, який потім і поховав його за християнськими традиціями. За старим календарем, цього дня відзначалося "Куряче свято". Вважалося, що для залучення успіху потрібно піклуватися про птахів. Якщо у цей день почистити курник – щастя прийде до хати. Через це у цей день було суворо заборонено їсти м’ясо птиці. Люди вірили, що це принесе жахливу біду до оселі тих, хто порушить правило.Прикмети дня зірки добре видно всю ніч - літо буде врожайним вітер обриває гілки – весна розпочнеться з дощів багато снігу – морози підуть не скоро небо закрили хмари – весна буде пізня.Що не можна сьогодні робити гуляти і тинятися вулицями, це може залучити злих духів влаштовувати свята та веселитися планувати відпустку та переїжджати. День ангела сьогодні святкують: Павло, Іван, Михайло, Гаврило, Ілона, Олена. Раніше ми вже розповідали про те, хто святкуватиме день ангела у січні.Крім цього, нещодавно стало відомо, як новий церковний календар змінив зимові свята.