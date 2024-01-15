Погода в Україні сьогодні, 15 січня, буде зі снігом, але не скрізь. У деяких областях очікується плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах помірний сніг. На решті території без опадів.На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України місцями пориви до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів покажуть: на півночі: вдень від 0 до -2, вночі -3 -5 градусів; на сході: вдень 0 +3, а вночі -5 -8 градусів; на півдні: вдень від +3 до +5, вночі -4 -6 градусів; на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -5 градусів; у центрі: вдень 0 +2, вночі від -5 до -8 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -3 -5. Нагадаємо, раніше синоптики попередили про снігопади та хуртовини у Карпатах 14 та 15 січня. У горах є загроза сходження снігових лавин.Українців закликають не ходити в гори через негоду.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.