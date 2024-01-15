Платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. При цьому до нерухомості є певна низка вимог. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.За об’єкти житлової нерухомості податок для фізосіб розраховується: за площу, що перевищує для квартир – 60 кв. м; житлових будинків – 120 кв. м; різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, – 180 кв. м."Ставка податку на нерухомість встановлюється ОМС в залежності від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5% за 1 кв. метр", – зазначають спеціалісти.Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5%).Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, ОМС за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.Податок на нерухомість в УкраїніНагадаємо, що з 1 січня 2022 року була підвищена ставка податку на нерухомість. Вона мала становити 97,50 грн. за 1 квадратний метр оподатковуваної бази. При цьому під час воєнного стану українцям скасували податок на нерухомість. Його можна було не платити два роки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.