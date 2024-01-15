Якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об’єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз (НАТО).Про це заявила прем’єрміністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю чиновниці виданню The Kyiv Independent.За її словами, іноді Захід купується на наративи Росії. Один із них полягає в тому, що Захід і НАТО слабкі."Ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія, безумовно, боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас європейські країни повинні збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону", – сказала Каллас.Очільниця естонського уряду також переконана, що якщо Росія уникне відповідальності за війну проти України, то НАТО може стати наступним об’єктом вторгнення."Ось чому дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів", – сказала прем’єрка Естонії.Російська загроза для ЄвропиОстанніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.Так, Німеччина вже готується до ймовірної війни з Росією.Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не виключив, що війна РФ проти України триватиме ще довго і, можливо, не закінчиться навіть у 2025 році.Тим часом Швеція відправить у Балтійське море два нові підводні човни для протистояння Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.