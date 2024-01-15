Всі угрупування російської ПВК “Вагнер” переформатовані. Наразі одна частина їх знаходиться в підпорядкуванні ЗС РФ, інша – вступила до аналогічних приватних компаній.Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький."Вже створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем міністерства оборони Росії, і під контролем росгвардії", – розповів він.За інформацією Скібіцького, ті "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в збройних силах країни-агресора, або в інших приватних компаніях."Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході – в Сирії, в Лівії", – зазначив представник ГУР. Він зауважив, що наразі у даних країнах ПВК "Вагнера", як такого, вже немає."Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони", – підсумував Скібіцький. ПВК “Вагнер” після смерті ПригожинаПісля смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК “Вагнера” перекинули до Білорусі.За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК “Вагнера” увійшли до складу Росгвардії.Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.