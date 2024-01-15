Український талант Дем’ян Єсін розширив українську колонію в італійській Серії А, уклавши договір із туринським “Торіно”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.16-річний нападник приєднався до лав "гранатових". Попервах він захищатиме кольори команди U-17 туринців.Єсін переїхав у чемпіонат Італії з Польщі. Там він перебував у структурі краківського "Гутніка". На батьківщині син колишнього півзахисника маріупольського "Іллічівця" і полтавської "Ворскли" Дмитра Єсіна займався в академіях "Маріуполя", донецького "Шахтаря" і "Колоса" з Ковалівки.Основна позиція Єсіна-молодшого – центрфорвард. Також він може зіграти правого чи лівого вінгерів, хоча антропометрія (зріст – 188 см) автоматично робить його претендентом на місце в центрі атаки. Торік нападник провів 3 поєдинки за збірну України U-16.Що відомо про "Торіно"Заснований у 1906 році клуб із Турина, історичний гранд Серії А. Прізвиська – "гранатові", "бики".За понад сторічну історію туринці завоювали 7 Скудетто. Більшість з них – 5 чемпіонських титулів – в епоху "Гранде Торіно", що припала на 40-ві рр. У травні 1949 року вся команда, резервісти, два тренери, два функціонери, клубний масажист, три журналісти та чотири члени екіпажу загинули в авіакатастрофі. Густий туман і несправне обладнання спровокували дезорієнтацію, внаслідок якої літак влетів у базиліку Суперга в Турині. Останнє наразі "золото" туринці завоювали в сезоні 1975/76.Торік "Торіно" фінішував на 10-й сходинці в Серії А. У нинішньому сезоні "гранатові" йдуть на тій же 10-й позиції. Головний тренер команди з літа 2021-го – хорват Іван Юріч.До слова, раніше склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.