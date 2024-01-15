Українські військові зможуть у Львові отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів. Зараз до цієї ініціативи приєдналося вже 8 мереж фітнес-клубів.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення управління спорту Львівської міської ради.У 2024 році запрацювала нова програма підтримки військових у Львові. Військові-учасники бойових дій і члени сімей загиблих захисників можуть безоплатно отримати абонемент на відвідування фітнес-залу.Зараз у програму входить вже 8 мереж фітнес-клубів: "Бронкс" "Олімп" "Три стихії" "Спорт лайф" "Колізей" "Адреналін" "Леофіт" "Ліга""Серед завдань програми створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоров’я, а також соціальної адаптації", – зазначають у міській раді.Витрати на оплату абонементів до тренажерної зали навпіл поділять місто та спортивні клуби. Механізм роботи програми передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу та/або його аналога. 50% від загальної вартості буде компенсовано з міського бюджету, іншу половину – покриватимуть клуби.Місто також закликає долучатися до програми й інші фітнес-центри. Для цього потрібно заповнити форму та надіслати її на електрону пошту [email protected]. Усі питання за телефоном: + 38022 297 58 74.Для отримання безкоштовного абонементу потрібно звернутися у найближчий фітнес-клуб зазначених вище мереж.Раніше ми писали про те, куди звертатися за безкоштовним лікуванням та реабілітацією ветеранів.А ще розповідали про те, які 7 вправ спалюють більше калорій, ніж біг.