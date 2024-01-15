Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 370 980 (+980) осіб ліквідовано; танків – 6089 (+14) од; бойових броньованих машин – 11322 (+20) од; артилерійських систем – 8771 (+24) од; РСЗВ – 958 (+1) ; засоби ППО – 650 (+2) од; літаків – 329 од; гелікоптерів – 324 од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4); крилаті ракети – 1815 (+1); кораблі /катери – 23 од; підводні човни – 1 од; автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од; спеціальна техніка -1356 (+3);Ситуація на фронтіУкраїнські військові відбили 16 атак противника на Мар’їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.