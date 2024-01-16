У 2021 році австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла, що хоче схуднути, щоб збільшити шанси на здорову вагітність. І тоді їй це вдалося – менше, ніж за рік, вона скинула 30 кілограмів. Але зараз знаменитість зізналася, що погладшала на 14 кг.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.Ребел Вілсон знову набрала вагуНовиною зірка поділилася у соцмережах, опублікувавши фото з джакузі."Дійсно важка робота призвела до того, що через весь цей стрес я набрала 14 кг. Це змушує мене почуватися погано. Так бути не повинно… Але це факт", – підписала вона публікацію. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)Також Вілсон зазначила, що зараз старанно працює над своїми мемуарами і фільмами, через це просто не встигає дотримуватися здорового способу життя."Я неймовірно пишаюся тією роботою, яку виконала, знімаючись у нових фільмах і пописуючи мемуари, але це вже надто, і тепер акцент на здоровому способі життя загублено…", – додала вона.

Ребел Вілсон (фото: instagram.com/rebelwilson)Нагадаємо, у 2021 році їй вже вдавалося скинути зайву вагу.Акторка пройшла детокс-курс, а потім разом із дієтологом і тренером створила власну програму харчування і фізичних навантажень.

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