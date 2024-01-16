України пропонує виділити понад 10 млрд грн тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання. Законопроект №10383, поданий на розгляд парламенту 29 грудня 2023 року, передбачає компенсацію за ті послуги, на які у 2022 році встановлено мораторій на підняття тарифів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк."Сьогодні саме місцеві бюджети зіштовхнулись із додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не сплачують послуги теплопостачання. Через це у теплопостачальних підприємств, на яких розповсюджується дія мораторію, утворився борг перед “Нафтогаз Україна”. Щоб підтримати їх та забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 млрд грн як різницю в тарифах", – розповіла Шуляк. За її словам, передбачений у законопроєкті підхід справедливий для тих громад та їх суб’єктів господарювання, які зробили все можливе для уникнення заборгованості - залучали фінансову допомогу і кредитування, щоб продовжувати надавати послуги споживачам.Варто зауважити, наголосила парламентарка, що сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад.Окрім того, компенсацію з держбюджету можна буде витратити як аванс на енергоносії чи для погашення заборгованості.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.