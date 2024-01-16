Головний тренер мадридського “Реала” Карло Анчелотті ніяк не може обрати основного воротаря команди до завершення сезону між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.Напередодні український кіпер провів 90 хвилин у фіналі Суперкубка Іспанії проти "Барселони". Натомість його конкурент перед цим провів повний поєдинок проти мадридського "Атлетіко" в півфіналі.Анчелотті зібрався чергувати воротарів і надалі. Він анонсував вихід Луніна в 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти того ж "Атлетіко" (18 січня). Кепа ж, за словами італійця, вийде в старті на "Альмерію" в чемпіонаті Іспанії (21 січня)."Кепа повернеться в матчі Ла Ліги. Лунін же зіграє проти "Атлетіко". Ця гра (проти "Барселони" – ред.) була для Луніна", – коротко прокоментував воротарську дилему Анчелотті.Раніше українець отримав позитивний сигнал щодо остаточної зміни ролі в "Реалі". Він нібито мав стати основним голкіпером "вершкових" у Прімері та Лізі чемпіонів до кінця сезону. Тим часом Кепа захищав би ворота мадридців у Копа дель Рей.Андрій Лунін у складі "Реала"Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов’єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.Провів за "Реал" загалом 28 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.До слова, мадридський “Реал” розгромив “Барселону” в Суперкубку Іспанії з хет-триком Вінісіуса.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.