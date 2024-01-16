Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія може формувати десант для висадки в тилах українських військ, зокрема під Харковом. Як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Однак ворог не має резервів для наступу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації. За словами лейтенанта Сил оборони, заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, "Гостомельський сценарій" під Харковом є малоймовірним. Адже ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки.Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів.Як наголосили у ЦПД, навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО. "Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", – зазначили у Центрі.Що передувалоДнями Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські кадрові війська формують десантно-штурмові бригади, що будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.У звіті зазначається, що це не нова концепція для армії РФ, оскільки схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.