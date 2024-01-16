16 січня за новоюліанським календарем православні християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняПершоверховного святого апостола вважали за покровителя домашньої худоби. Цього дня у слов’ян було прийнято доглядати тварин і перевіряти, чи вистачає їм корми. Звідси з’явилася народна назва свята – Петро-напівкорм.Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.Рибалкам варто бути уважними на озері та водоймищах, бо в цей день починав ламатися лід.Що сьогодні не можна робитиСьогодні краще не виносити сміття з дому, тому що можна разом із ним винести і власне щастя.Строго заборонялося прати одяг день Петра – це вважали великим гріхом.Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" – все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребені, веретено, голки), могло залучити сірих хижаків з лісу до вашої хати чи хліва.Головні прикмети цього дня Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо ж у день Петра сильний мороз вдарив, то влітку буде спека; Коли вітер дме північний, це обіцяло швидкі морози; Якщо ніч напередодні була місячна та в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним та щасливим; Якщо сонце на заході сонця ставало червоного кольору – чекали морозні, але ясні дні.У кого сьогодні день ангела: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.Раніше ми писали, що в Україні мають намір встановити незвичайне свято.