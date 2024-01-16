Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Страткому Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 372 090 (+1110) осіб ліквідовано; танків – 6113 (+24) од.; бойових броньованих машин – 11 358 (+36) од.; артилерійських систем – 8801 (+30) од.; РСЗВ – 961 (+3) од.; засоби ППО – 653 (+3) од.; літаків – 331 (+2) од.; вертольотів – 324 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12) од.; крилаті ракети – 1816 (+1) од.; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11 731 (+33) од.; спеціальна техніка – 1365 (+9) од.Ситуація на фронтіУкраїнські військові відбили 32 атаки противника на Лиманському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Авіація сил оборони вдарила по 22 районах зосередження особового складу супротивника.Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі. ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ біля Бахмута/Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.