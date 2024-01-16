У роботі столичного цифрового сервісу – застосунку “Київ Цифровий” стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть придбати проїздний квиток або поповнити картку поїздок.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.Зокрема, про збій у роботі застосунку почали масово скаржитися на Facebook-сторінці сервісу. Користувачі скаржаться, що не вдається придбати квиток на проїзд та поповнити транспортну картку. Також неможливо авторизуватись у додатку після оновлення.

Фото: в роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій (скріншот)Крім того, деякі користувачі повідомляють, що їм в додаток не прийшло сповіщення про відбій повітряної тривоги.Своєю чергою в представництві сервісу вже відреагували на скарги, там заявили, що все усувають проблему."Вітаємо! Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", – повідомили на сторінці "Київ Цифровий" у Facebook під останнім постом.

Фото: в "Київ Цифровий" повідомили про проблему з мережею (скріншот)Що таке "Київ Цифровий" Застосунок Київ Цифровий – це цифровий сервіс для мешканців столиці, який сповіщає користувачів про повітряну тривогу, перекриття руху на дорогах, аваріях в електромережі та на трубопроводах за заданою адресою. В застосунку можна знайти найближче паркування та зупинку громадського транспорту, підписати петицію та проголосувати за перейменування вулиці, площі або станції метрополітену.Також за допомогою додатку можна купити разовий QR-квиток на проїзд у метро або наземному транспорті та поповнити проїзний. Нагадаємо, раніше ми писали, що в “Київ Цифровий” з’явилася карта працюючих АЗС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.