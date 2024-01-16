Зірку “Х-Фактора” Андрія Мацевка, якого тиждень тому затримали в Івано-Франківську, допитали поліцейські, після чого відпустили.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання ZAXID.NET.ДеталіПрессекретарка патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що Мацевка після затримання доправили до райвідділу поліції, і передали його поліцейським для докладнішого з’ясування обставин.Чоловікові влаштували допит і потім відпустили.

Андрій Мацевко (фото: скріншот з кліпу)"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", - сказав речник поліції Андрій Яцків.Які пояснення надав артист щодо того, чому він досі не виходив на зв’язок з поліцією, він не уточнив.Нагадаємо, зірку "Х-Фактора" затримали восьмого січня в Івано-Франківську, оскільки він виявляв підозрілу поведінку і навіть спробував втекти.

Поліція затримала зірку Х-Фактора (фото: t.me/podrobnosti_ua)Мацевко став відомим як учасник першого і другого сезонів талант-шоу "Х-Фактор" і третього сезону "Україна має талант".У квітні 2021 року його затримали, коли він, імовірно, намагався використати підроблене пенсійне посвідчення для входу в метро.Підроблений документ правоохоронці виявили в його гаманці.Водночас сам Андрій стверджував, що його колишній друг підклав йому підроблене посвідчення з метою компрометації.Раніше ми розповідали, що популярний репер отримав довічний термін за подвійне вбивство.Також ми писали, що у Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України.