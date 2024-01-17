Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського – ЄДИНИЙ заклад вищої освіти, який після анексії АР Крим у 2016 році, було переміщено в м. Київ. Відновлення та закріплення позицій Університету на теренах столиці було не простим, через велику конкуренцію в освітньому середовищі регіону.

Однак, колективу Університету вдалося організувати навчання і починаючи з 2021 року по 2024 рік зайняти достойні позиції у міжнародних та національних рейтингах оцінки діяльності закладів вищої освіти.

В Університеті сформована фахова команда однодумців, робота яких оцінена динамікою зростання кількості студентів.

Незважаючи на такі виклики, як нереально висока конкуренція зі столичними ЗВО, воєнний стан, секвестри бюджету, зменшення видатків на розвиток освіти та науки, Університет здійснює освітній процес та проводить успішні вступні кампанії.

На доказ цьому є той факт, що переміщений Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського увійшов до ТОП-100 університетів України, і не лише за кількістю прийнятих заяв абітурієнтів, а й за системну активну наукову діяльність.

Однак, керівництво МОН, не враховуючи реальні здобутки Університету, оголошує догану ректору за нібито не виконання KPI контракту. 12 жовтня 2023 року Святошинський районний суд міста Києва ухвалив – «визнати неправомірним, незаконним і скасувати наказ Міністерства освіти і науки України №275-к-23 від 1.08.2023 р «Про застосування дисциплінарного стягнення до ректора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського» Бортняка Валерія Анатолійовича».

Разом з оголошенням догани керівництво МОН Наказом Міністерства освіти і науки 16,08.2023 року № 999 доручає відділу внутрішнього аудиту провести позаплановий внутрішній аудит діяльності ТНУ ім.В.І. Вернадського за період діяльності 2021-2023 років. За результатами позапланового аудиту складено аудиторський звіт від 03.10.2023 року № 18/23-5 та надано рекомендації про вжиття заходів щодо приведення майнових питань ТНУ ім. В.І. Вернадського до вимог чинного законодавства, а саме обліку рухомого і не рухомого майна та земельних ділянок, що мають державну форму власності, яке знаходиться на тимчасово окупованій рф території України АР Крим.

За обліковими стандартами активами є ресурси, що контрольовані підприємством. При цьому контроль над економічними ресурсом виникає із спроможності забезпечувати реалізацію законних прав балансоутримувача. Тобто за відсутності контролю вони втрачають статус активу.

По результатам проведеного позапланового аудиту керівництвом МОН планується в чергове притягнути ректора Університету до дисциплінарної відповідальності.

На сьогоднішній день нам стало відомо про пропозицію МОН до уряду України щодо реорганізації Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського шляхом приєднання його до Національного університету « Києво-Могилянська академія»

Це оголошення війни Університету під час війни?! Це знищення частини окупованого Криму на материковій Україні?! Це ліквідадація (під приводом реорганізації) провідного Кримського закладу вищої освіти із понад 100 річною історією?!

Згуртованій команді університету в цьому вбачається крок до нівелювання здобутків колективу відродженого закладу освіти та вплив на його подальше перебування в освітянській спільноті.

Звертаємось до Вас з проханням про вжиття заходів щодо збереження Університету на чолі з ректором Валерієм Бортняком та недопущення його ліквідації. Вважаємо, що існування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – це питання національної безпеки України.