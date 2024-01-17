Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.До нового військового пакету увійшли: боєприпаси для танків Leopard 1A5; 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun; 8 бронетранспортерів; 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros; 5 автівок для прикордонників; 3 цивільні автівки; 50 терміналів зв’язку SatCom; 500 світлодіодних ламп; матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів; майже 2 тисячі бойових шоломів M92.Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.Позиція Німеччини щодо УкраїниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.