Франція вирішила не приєднуватися до США та Британії для ударів по хуситах у Ємені, щоб уникнути ескалації у регіоні.Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro."Щодо ситуації в Червоному морі, Франція дотримується оборонного підходу і забезпечує основу для цих дій", – заявив президент Франції під час прес-конференції.За його словами, збройні сили країни не приєдналися до ударів по базах хуситів у Ємені, щоб уникнути ескалації ситуації у регіоні. Він також додав, що за останні дні французька армія кілька разів брала участь у перехопленні ракет, які летіли у бік норвезьких кораблів у Червоному морі.Удари по базах хуситів у ЄменіНагадаємо, єменські хусити з листопада минулого року періодично атакують торгові судна у Червоному морі за допомогою ударних безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет. Перші напади сталися після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.У відповідь на обстріл США та Британія вдарили ракетами по об’єктах у Ємені, які пов’язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Незважаючи на це, хусіти продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Так, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об’єктам повторюватимуться.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.