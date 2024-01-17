Зі звичайного лавашу можна приготувати багато смачних страв, які відмінно підійдуть для сніданку, вечері чи перекусу. Це ситні страви, які зігріють та додадуть сил. І найзручніше – з лавашу можна готувати, коли у вас мало часу, а хочеться чогось смачненького.Як приготувати смажені курячі рулети з лавашу та фаршу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на “Прості рецепти”.Що вам знадобиться Тонкий лаваш – 600 г Курячий фарш – 500 г Твердий сир – 100 г Яйця – 2 шт. Молоко – 2 ст. ложки Майонез – 2 ст. ложки Рис – 100 г Цибуля – 1 шт. Вершкове масло – 30 мл Олія – 2 ст. ложки Томатна паста – 1 ст. ложка Паприка – 1 ч. ложка Сухий часник – 1 ч. ложка Італійські трави – 1 ч. ложкаДо свого смаку можна додати дрібно нарізані шампіньйони – 200 гЯк готувати курячі рулетиУ сковороді розтоплюємо вершкове масло та олію. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю і викладаємо в сковороду разом з курячим фаршем, змішуємо.Після побіління фаршу солимо його та перчимо, обсмажуємо 5 хвилин. Викладаємо у фарш томатну пасту, сухий часник та італійські трави, змішуємо.Вливаємо до фаршу 100 мл води, також додаємо заздалегідь відварений рис. Натираємо на великій тертці сир. Знімаємо з вогню начинку та посипаємо сиром, перемішуємо. Викладаємо у начинку майонез, змішуємо.

СкріншотНарізаємо лаваш на маленькі прямокутники, куди викладаємо фарш. Загортаємо начинку в лаваш, підгинаємо кінці усередину.В окрему миску розбиваємо яйця, виливаємо молоко та збиваємо. Обгортаємо кожен рулет в яєчну суміш і викладаємо на сковороду.

СкриншотОбсмажуємо рулети по обидва боки до рум’яної скоринки.

СкриншотДо речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати макарони з курячими сердечками на вечерю.А ще писали про те, як готувати картопляно-сирний пиріг.