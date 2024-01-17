Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента й погрози Дональда Трампа покинути Альянс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв’ю Bloomberg. "США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Це те, чого немає у Китаю і Росії – це робить США безпечнішими і сильнішими", – заявив Столтенберг. Як пише видання, занепокоєння щодо того, що Штати можуть вийти з НАТО, з’явились серед офіційних осіб, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах. Що передувало Як розповідав французький єврокомісар Тьєррі Бретон, у 2020 році, під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявляв про те, що НАТО, нібито, "мертве" й обіцяв вийти з Альянсу."Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас… До речі, НАТО померло, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", – процитував Трампа Бретон. Вибори у СШАЧергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній президент США Дональд Трамп.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.