В Одесі знову було чути вибухи сьогодні, 17 січня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Думську”.У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про ракетну загрозу для жителів Одеської області, а також повідомляли про те, що у напрямку Білгород-Дністровського Одеської області летить ворожа ракета.Про причини та наслідки вибухів, які чути вранці в Одесі, поки не повідомляється.Росіяни атакували ОдесуРосійські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку, більшість із них летіли у напрямку Одеси.Незабаром в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ударів дронами-камікадзе, після яких виникло кілька загорянь, також повідомляють про трьох поранених.У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.