Війська РФ вчора ввечері та вночі атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська РФ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області РФ у напрямку Харкова", – йдеться у повідомленні Повітряних. сил ЗСУ.Також повідомляється, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 "Шахедів".До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Нічна атака росіян 17 січняРосійські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було пошито кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти по місту завдали ударів дронами-камікадзе. У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.Також учора ввечері, 16 січня, російські війська вдарили по Харкову. Поранення отримали 17 людей, пошкоджено 19 житлових будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.