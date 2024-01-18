Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс розповів, що більша частина російського зерна транспортується через Латвію, що є великою проблемою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.Литовський міністр зазначив, що транзитом через Литву їде небагато російського зерна, більша частина його перевозиться через Латвію. З його слів, це питання буде порушено під час переговорів з міністром транспорту Латвії і міністром клімату Естонії."У нас дуже конкретне питання – транспортування російського зерна через країни Балтії. У Литві це невелика проблема, обсяги дуже малі, але в Латвії це все ще велика проблема", – заявив Скуодіс.Голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціаускас у грудні заявив, що російське зерно у великих обсягах проходить транзитом через Латвію, а частина зерна потрапляє до Литви.Санкції проти агропродукції РФНа початку цього року міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс заявив, що планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.Наприклад, посол Польщі в Європейському Союзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.