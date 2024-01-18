Найближчими тижнями планується зустріч з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Шмигаль нагадав про те, що 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради під час якого Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення фінансової підтримки у розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.Прем’єр пояснив, що вищезгадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС."Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", – додав прем’єр-міністр. Зокрема найближчими тижнями планується зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Планують обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility.Ukraine Facility17 жовтня 2023 року Європейський парламент підтримав пропозицію щодо створення програми Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 – 2027 років.На саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні вищезгадані кошти, у зв’язку з чим це питання знову розглянуть під час саміту 1 лютого поточного року. Водночас угорський прем’єр Віктор Орбан погрожує заблокувати програму знову. На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано. Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу, сьогодні, 18 січня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.