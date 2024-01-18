Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним"."Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані", – йдеться у повідомленні.Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС. В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.Вчора агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.Додамо, що "Джейш аль-Адль" раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.Удар Ірану по іракському місту ЕрбільНагадаємо, що ввечері 15 січня Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку.Зазначається, що ударів було завдано по восьми об’єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.Пізніше стало відомо, що під час атаки загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.