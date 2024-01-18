Росія, на тлі майбутніх виборів президента, відправила на тимчасово окуповані території пропагандистів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Центр національного спротиву”. Як пише ЦНС, на тимчасово окуповані території Херсонської області з задачею дискредитувати Україну та союзників прибув Скотт Ріттер – пропагандист, якого у 2011 році американський суд визнав винним у педофілії. Зокрема під час гастролей його супроводжуватимуть співробітники ГРУ Росії. "Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись", – додає пресслужба. Вибори президента в Росії8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп’яте переобиратися в президенти.Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні – з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.